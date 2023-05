Peter Gabriel live in Berlin: Tickets, Anfahrt, Setlist, Wetter

Foto: Getty Images, The Image Gate. All rights reserved.

Am Freitag (26. Mai) kommt Peter Gabriel im Zuge seiner „i/o“-Tour“ für ein Konzert in die Waldbühne Berlin, hierzulande der erste Gig. Der 73-Jährige ist auf seiner ersten Europatour seit fast einem Jahrzehnt – mit 22 geplanten Auftritten. Er präsentiert neue Songs seines zehnten Studioalbums „i/o“ und Stücke aus seinem Backkatalog. Auf den Konzerten wird der einstige Genesis-Sänger von seinen regulären Bandmitgliedern Tony Levin, David Rhodes und Manu Katché begleitet.

Am 18. April begann Gabriel im polnischen Krakau in Polen sein erstes komplettes Solo-Konzert seit 2014 und startete damit gleichzeitig die Tournee.

Tickets

Im Vorverkauf gab es seit 11. November 2022 Tickets für die Gabriel-Konzerte zu erstehen. Im Falle des Auftritts am 26. Mai in der Waldbühne Berlin sind diese fast ausverkauft – aktuell gibt es auf Eventim für knappe 145 Euro noch Stehplatzkarten für den „Golden Circle“, also den Bereich direkt vor der Bühne. Sitzplatzkarten sind ausverkauft.

Weitere Deutschlandtermine Gabriels sind am 28. Mai in München, am 10. Juni in Köln, am 12. Juni in Hamburg und am 13. Juni in Frankfurt. Ticketpreise rangieren hier von 71 Euro bis über 254 Euro (letzteres ist der Mindestpreis für einen Logenplatz in der Kölner Lanxess-Arena).

Anfahrt

Anreise mit ÖPNV & Bahn

S-Bahn: Mit den Linien S3 oder S9 fahren Sie zum S-Bahnhof Pichelsberg. Von dort aus ist es ein Fußweg von ca. 10 Minuten bis zur Waldbühne.

U-Bahn: Mit der Linien der U2 erreichen Sie den U-Bahnhof Olympiastadion. Von dort aus ist es ein Fußweg von ca. 20 Minuten bis zur Waldbühne.

Bus: Mit der Buslinie M49 oder 218 fahren Sie bis zur Haltestelle Ragniter Allee bzw. zum Scholzplatz. Von dort ist es ein Fußweg von ca. 15 Minuten bis zur Waldbühne.

Anreise mit dem Auto

Im Umfeld der Waldbühne ist nur in begrenztem Umfang öffentlicher Parkraum vorhanden. Daher empfehlen die Veranstalter der Waldbühne die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Sollten Sie mit dem Auto anreisen, steht Ihnen der gebührenpflichtige Parkplatz P07 zur Verfügung. Nutzen Sie hierzu die Zufahrt über die Passenheimer Straße (abgehend von der Heerstraße). Die Parkplätze P04 und P05 sind als gebührenpflichtige Parkplätze in Ausnahmefällen ebenfalls geöffnet. Weitere Informationen zum Parken finden Sie über die Website der Waldbühne.

Wetter

Da die Waldbühne eine Open-Air-Location ist, ist auch das Wetter ein wichtiger Faktor. Für Freitag, den 26. Mai, wird ganztags Sonne in Berlin erwartet. Im Zeitraum 18 bis 22 Uhr soll es laut „wetter.com“ noch 18 Grad haben und leicht bewölkt sein, dabei soll aber zur Freude der Konzergäste eine Null-Prozent-Regenwahrscheinlichkeit vorherrschen.

Empfehlung der Redaktion Peter Gabriel: Titeltrack zum neuen Album „i/o“ im Stream

Setlist

Die Gigs sind eine große Vorausschau auf sein kommendes, zehntes Studioalbum „i/o“, dessen neue Songs traditionell zu Vollmondphasen veröffentlicht wurden. Neben Klassikern wie „Sledgehammer“, „Don’t Give Up“ und „Big Time“ gibt es zahlreiche neue Songs zu hören, darunter „Panopticom“, „The Court“, „Four Kinds of Horses“ und „i/o“. Der ehemalige Genesis-Frontmann spielt als Zugabe seinen Hit „In Your Eyes“ und schließt mit seiner berühmten Protesthymne „Biko“ von 1980.