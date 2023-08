Peter Gabriel veröffentlicht neue Single „Love Can Heal“

Foto: Redferns via Getty Images, Jim Dyson. All rights reserved.

Pünktlich zum Vollmond veröffentlicht Peter Gabriel ein neues Stück: „Love Can Heal“, den Angaben zufolge eine Hommage an die ermordete Abgeordnete Jo Cox. Wie die vorangegangenen Singles wurde „Love Can Heal“ auf Gabriels Europatournee gespielt, hatte aber sein Live-Debüt schon während Peter Gabriels und Stings „Rock, Paper, Scissors“-Tournee in Nordamerika im Jahr 2016.

Peter Gabriel über seinen neu veröffentlichten Song: „Es sollte ein Ort sein, an dem man einfach abdriftet“

Der 73-Jährige selbst schreibt über das Lied auf seiner Website: „Ein verträumtes, erfahrungsreiches Stück mit einigen abstrakten Bildern. Ein Klangteppich, ein Wandteppich, in dem Dinge miteinander verwoben sind, die aber nicht unbedingt herausstechen sollen, sondern einfach Teil eines Ganzen sind.“

Über die Entstehungsgeschichte zum Song erzählt das Genesis-Gründungsmitglied: „,Love Can Heal‘ wurde etwa 2016 geschrieben und ich begann, es in der Mitte der Tour zu spielen und widmete es Jo Cox, der britischen Abgeordneten, die von einem Extremisten brutal ermordet wurde und die ich auf einer Führungskonferenz kennengelernt hatte. Ich denke, der Song passt genau zu den Themen des Albums in dem Sinne, dass es bei ,i/o‘ um das Gefühl geht, mit allem verbunden zu sein, und in gewisser Weise ist die nächste Evolution des Verbunden-Seins mit Dingen ein Gefühl der Liebe für alles.“

Gabriel räumt ein, dass es banal klinge zu sagen „Liebe kann heilen“, aber: „Ich glaube wirklich, dass sie ein Schlüsselelement ist und dass Menschen, die sich interaktiv, warmherzig, gebend, als Teil von etwas Lebendigem und nicht isoliert fühlen, viel eher in der Lage sind, sich wohl zu fühlen und selbst mehr zu geben.“

Er beendet den Absatz mit einer Hommage an seinen Kollegen: „Mit der Arbeit, die Hans-Martin Buff am immersiven Mix geleistet hat, bekommt man das Gefühl, an vielen Stellen berührt zu werden. Und es sollte ein Ort sein, an dem man einfach abdriftet. Das war mein Ziel.“

Peter Gabriel wird sein lange angekündigtes neues Studioalbum „i/o“ voraussichtlich noch in diesem Jahr veröffentlichen.

