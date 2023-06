Peter Gabriel in Köln: Ein Rockstar saß im Publikum

Peter Gabriel ist aktuell mit seiner „i/o“-Tour durch Europa unterwegs. Am Samstag (10. Juni) hat der ehemalige Genesis-Frontmann dabei ein Konzert in der Kölner „Lanxess“-Arena gegeben. Dort hatte er zuletzt vor neun Jahren gespielt. Unter den 16.000 Fans befand sich auch Bruce Springsteen, der zur Zeit ebenfalls durch Europa tourt. Mit seiner E Street Band stand „The Boss“ am Sonntag (11. Juni) in den Niederlanden auf der Bühne.

Gabriel und Springsteen kennen sich schon länger, sie standen in der Vergangenheit sogar gemeinsam auf der Bühne. Springsteen habe sich das Konzert mit fünf bis sechs Begleiter:innen von der Technik aus angesehen. Allerdings nicht in voller Länge: Nach der Pause soll er gegangen sein. Ob seine Begleiter:innen Freund:innen, Bodyguards oder Bandmitglieder waren, ist nicht bekannt.

„i/o“, die Platte mit der Gabriel auf Tour ist, ist noch nicht komplett erschienen. Der 73-Jährige veröffentlicht zu jedem Vollmond eine neue Single vom Album, zuletzt „Road to Joy“ am 4. Juni. Am 26. Mai spielte er bereits ein Konzert auf der Berliner Waldbühne, das RS-Autor Peter Huth rezensierte. Am Montag (12. Juni) geht es für Peter Gabriel in Hamburg weiter. Darauf folgt ein Konzert in Frankfurt am Main am Dienstag (13. Juni).

Bruce Springsteens nächste Show steht am Dienstag (13. Juni) in Zürich an. Der nächste Deutschland-Gig findet am 21. Juni in Düsseldorf statt. Sein letztes Studio-Album „Only the Strong Survive“ erschien im November 2022.