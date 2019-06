Phil Collins live in Stuttgart (Mittwoch, 5. Juni): Fotos, Videos, Setlist

Phil Collins spielte vergangenen Mittwoch (5. Juni) das erste Konzert in Deutschland zu seiner „Still Not Dead Yet“-Tour. In der Stuttgarter Mercedes-Benz Arena sahen 40.000 Zuschauer einen gut aufgelegten Collins mit seinen größten Hits. Die Setlist war identisch mit der in Wien.

Diesen Freitag (7. Juni) kommt der Sänger ins Olympiastadion nach Berlin.

Phil Collins live in Stuttgart: Bilder

Phil Collins live in Stuttgart: Die Setlist

Against All Odds (Take a Look at Me Now) Another Day in Paradise Hang in Long Enough Don’t Lose My Number Throwing It All Away (Genesis) Follow You Follow Me (Genesis) I Missed Again Who Said I Would Separate Lives (Stephen Bishop) Drum Trio Something Happened on the Way to Heaven You Know What I Mean In the Air Tonight You Can’t Hurry Love (The Supremes) Dance Into the Light Invisible Touch (Genesis) Easy Lover (Philip Bailey) Sussudio

Zugabe Take Me Home

Phil Collins live in Stuttgart: Videos

