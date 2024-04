Der amerikanische Sänger und Songwriter Pokey LaFarge geht mit seinem Album „Rumba Country“ auf Tour. Der 40-Jährige tourt mit seinem neuen Album durch Amerika, UK, Niederlande und Deutschland, präsentiert von ROLLING STONE.

Pokey LaFarges Musik weist Einflüsse aus frühem Jazz, Ragtime, Country-Blues und Western-Swing auf.

2021 veröffentlichte er sein 9. Album „In The Blossom of Their Shade“. Nun soll am 10. Mai sein neues Album „Rumba Country“ folgen. 10 Songs – produziert von Chris Seefried, Elliot Bergman und LaFarge selbst.

Einen Vorgeschmack auf „Rumba Country“, gibt er mit seiner bereits erschienenen Album-Single „One You, One Me“.

Pokey LaFarge Konzert-Termine in Deutschland

01.12. Köln, Gebäude 9

03.12. Berlin, Hole44

04.12. Hamburg, Kent Club

Der Vorverkauf startet am 25.03.2024.