Letzte Show von Genesis: Phil Collins‘ emotionale Abschiedsworte

Genesis haben Schluss gemacht! Natürlich geriet die letzte Nummer der „The Last Domino?“-Tour (lesen Sie HIER die Kritik zum Gig) zu einer besonderen Veranstaltung. Immerhin bedeutete es das Ende einer einzigartigen Formation, die zu den erfolgreichsten des 20. Jahrhunderts gehört.

Zu den Höhepunkten des Abends gehörte die zunächst kaum zu spürende Anwesenheit von Peter Gabriel im Publikum, später von Sänger Phil Collins auch auf der Bühne angesprochen. Nach dem Konzert gab es noch ein Selfie – sozusagen als Beweis für die warmherzige Reunion auf den letzten Metern, die allerdings kein Live-Comeback vorsah.

From tonight’s final #Genesis show in London (from left): #PeterGabriel, #PhilCollins, and Richard McPhail (long time friend and tour manager in the ‘70s). If you’ve not read Richard’s book on Genesis, you should. @genesis_band @itspetergabriel @PhilCollinsFeed pic.twitter.com/Zsmo0WMGr1

— World of Genesis (@WorldofGenesis) March 27, 2022