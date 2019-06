Pixies kündigen neues Album „Beneath The Eyrie“ an

Die Pixies bringen drei Jahre nach „Head Carrier“ ihr siebtes Studioalbum heraus. „Beneath The Eyrie“ erscheint nach Angaben der Band am 13. September.

Die Platte wurde von Tom Dalgety produziert und im Dezember letzten Jahres bei Dreamland Recordings bei Woodstock, New York, aufgenommen. Der Titel des Albums verweist auf einen Adlerhorst außerhalb ihres Studios.

It’s A Pixies Podcast

Die neuen Songs erzählen „Geschichten von Hexen“, handeln von Daniel Boone, Außenseitern und anderen Charakteren, die den Verrücktheiten des Songwriter-Gehirns der Pixies entsprungen sind, heißt es in der Pressemitteilung. Da auch Black Francis und Co. mit der Zeit gehen, wird der Aufnahmeprozess in einem ingesamt 12-teiligen Podcast namens „It’s A Pixies Podcast“ präsentiert. Er ist am 27. Juni zum ersten Mal zu hören.

Bereits jetzt gibt es die erste Single zu hören: „On Graveyard Hill“: