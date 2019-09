Prefab Sprout: Drei Reissues und eine Best of auf Vinyl

Das wird Sie auch interessieren





Am 27. September erscheinen vier Prefab-Sprout-Alben auf Vinyl: „Swoon”, „From Langley Park to Memphis”, „Jordan: The Comeback” sowie „A Life of Surprises: The Best Of”. Die ersten drei Werke neu gemastert, die vierte als Remaster. Paddy und Martin McAloon waren federführend an der Umsetzung des Projekts beteiligt, inklusive Remastering, Artwork sowie der Auswahl neuer Fotos.

Alle Studioalben nehmen einen besonderen Platz in der Diskografie der Sophisti-Pop-Band ein: „Swoon“ war das Debüt, „From Langley Park to Memphis“ enthielt „Cars And Girls“. Und „Jordan: The Comeback“ aus dem Jahr 1990 wird nun erstmals als Doppel-LP erhältlich sein.

Erstmals als Doppel-LP erscheint auch die Greatest-Hits-Sammlung „A Life of Surprises: The Best Of“.

Alle Alben werden auch in digitalen Formaten veröffentlicht.

Swoon (Remastered) – 1 LP aus schwarzem 180 Gramm-Vinyl in einem Ausklapp-Cover (Gatefold) mit Download-Code



From Langley Park to Memphis (Remastered) – 1 LP aus schwarzem 180 Gramm-Vinyl in einer Standard-Hülle mit bedrucktem Inlay und Download-Code



Jordan: The Comeback (Remastered) – 2 LPs aus schwarzem 180 Gramm-Vinyl in einem Ausklapp-Cover (Gatefold) mit Download-Code



A Life of Surprises: The Best Of (Remastered) – 2 LPs aus schwarzem 180 Gramm-Vinyl in einem Ausklapp-Cover (Gatefold) mit Download-Code