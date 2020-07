Prince: „I Could Never Take The Place Of Your Man“ (1979 Version) (2020 Remaster)

Mit der 1979er-Version von „I Could Never Take The Place Of Your Man“ wurde jetzt nach „Witness of the Prosecution (Version 1)“ der zweite Song aus dem großen Reissue von „Sign O‘ The Times“ veröffentlicht, das in verschiedenen Konfigurationen am 25. September 2020 erscheint. Es ist die älteste auf der Super Deluxe Edition enthaltene Aufnahme.

Prince: I Could Never Take The Place Of Your Man

Die Version zeigt Prince in bester Rockabilly-Manier, mit reduzierterem Arrangement als in der acht Jahre später auf seinem Meisterwerk veröffentlichten Fassung. Die 1979er-Version von „I Could Never Take The Place Of Your Man“ hätte auch den Alben „Prince“ (1979) oder „Dirty Mind“ (1980) gut gestanden.

Über den Song

„I Could Never Take The Place Of Your Man (1979 Version)“ nahm Prince am 23. Mai 1979 im Hollywood Sound Recorders Studio A auf, das Arrangement übernahm Bob Mockler. Grundelemente: Live-Drums und Claps, Bass, Gitarre, Synth und neun Ebenen von Prince‘ Stimme.

Sign O‘ The Times

Ein Box-Set der Superlative: Am 25. September erscheint Prince‘ Meisterwerk „Sign O‘ The Times“ in drei verschiedenen Konfigurationen – die Super Deluxe Edition enthält 63 unveröffentlichte Tracks auf 13 LPs bzw. acht CDs. Es ist das erste Remaster des 1987er-Albums.

Zu den Highlights des Sets zählen unveröffentlichte Perlen wie ein Konzertmitschnitt des gefeierten Utrecht-Gigs, die Miles-Davis-Kooperation „Can I Play With U?“ sowie der einziger Auftritt von Prince mit Davis, Silvester 1987 im Paisley Park.

Der Edition beigelegt ist ein 120-seitiges Buch inkl. Liner Notes von Dave Chappelle, Susan Rogers und Lenny Kravitz, mit handschriftlich verfassten Songtexten und etlichen Fotos der damaligen Zeit.

Bereits jetzt schon erhältlich ist die bislang unveröffentlichte Single „Witness 4 The Prosecution (Version 1)“, die es auch im Rahmen einer 7inch Single-Box geben wird, die jetzt vorbestellbar ist (Prince Store, Third Man Records Store).

