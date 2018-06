Prince: Neues Album „Piano & A Microphone 1983“

Der Prince-Konzertfilm „Sign 'O' The Times“: Lesen Sie hier alle Fakten zum Meisterwerk.

1. „Sign 'O' The Times“ enthält auch einen Video-Clip zur Single „U Got The Look“ ist dem Konzertfilm als Single-Clip beigefügt – nicht als Konzertaufnahme. Den Song, 1987 sein größter in den USA (Platz zwei der Billboard-Charts) hat Prince live während dieser Tournee so gut wie nie gespielt. Deshalb sehen wir hier auch das offizielle Video, mit Sheena Easton, die mit ihm auf Platte singt. https://www.youtube.com/watch?v=_jCuroTbqBI 2. Umgekehrt war das Live-Material so gut, dass es für offizielle Videos verwendet wurde Prince hatte ausgerechnet in jenem gefeierten Jahr überhaupt keine Lust seine vier Singles mit Videos zu bewerben. Der bejubelte „Sign…