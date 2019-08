Prince: Re-Releases lang vergriffener Alben angekündigt

Obwohl Prince vor allem als Sänger und Songwriter berühmt war, arbeitete er hinter den Kulissen daran, neue Talente für die Musikwelt auszubilden. Eine neue Compilation erinnert nun daran. Hier bei uns im Stream.

Das vom Prince Estate in Partnerschaft mit Warner Bros. und dem Streamingdienst Tidal herausgebrachte Prince-Album "Originals" enthält 15 Tracks mit 14 bisher unveröffentlichten Aufnahmen, die vor allem den einflussreichen Förderer Prince in den Mittelpunkt rücken. Die Stücke, die zunächst nur auf Tidal zu hören waren, wurden gemeinsam von Troy Carter für das Prince Estate und Jay-Z ausgewählt. Am 21. Juni ist die Platte auch als Download und über alle anderen Streaming-Services sowie auf CD erhältlich. Am 19. Juli folgen eine 180-Gramm-Doppel-LP und eine Limited Edition Deluxe mit einer CD und zwei LPs. Alle Aufnahmen stammen direkt aus dem nahezu unerschöpflichen Prince-Archiv.…