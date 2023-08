Prinz Harry kommt ins „Sportstudio“ (aber nicht wegen Harry Kane)

Am 9. September starten in Düsseldorf die sogenannten Invictus Games. Dabei handelt es sich um Wettkämpfe für an Körper und Psyche verwundete, verletzte und erkrankte Soldaten. Der Schirmherr der Weltspiele ist Prinz Harry – und der Duke of Sussex wird an dem Samstag im ZDF im „aktuellen sportstudio“ ab 23 Uhr zu Gast sein und alles über den Wettbewerb erzählen.

Empfehlung der Redaktion Kommentar Ziellose Warnungen vor Comedy-Diskriminierungen bringen wenig Ziellose Warnungen vor Comedy-Diskriminierungen bringen wenig

An der Seite des Sohns von König Charles III. wird Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) Platz nehmen, um mit dem Moderationsgespann Katrin Müller-Hohenstein und Sven Voss zu diskutieren. Dabei wird es auch um einen tieferen Einblick ins Soldatenleben geben, um die Risiken dieses Berufs, aber auch um die Bedeutung des Sports für viele Militärdienstleistende.

Invictus Games zum ersten Mal in Deutschland

Prinz Harry hatte nach seinen Einsätzen als Offizier in Afghanistan im Jahr 2014 in London die ersten Invictus Games ins Leben gerufen. In den Folgejahren fanden die Spiele auch in Orlando, Toronto, Sydney und Den Haag statt. Nun wird werden die Invictus Games vom 09. bis 16. September erstmals in Deutschland live zu sehen sein.

Wie das ZDF mitteilte, werden mit dem US-Amerikaner Angelo Anderson und dem Deutschen Jens Niemeyer auch zwei Afghanistan-Veteranen und Teilnehmer der Invictus Games zu Gast im „sportstudio“ sein. Sie erzählen von ihrem Soldatenalltag und im Einsatz erlittenen körperlichen und psychischen Verletzungen.

Jede Wette: Auch wenn das Thema wichtiger und ein anderes ist, wird wohl mindestens eine Frage an den Prinzen gehen, wie er das derzeitige Engagement des Kapitäns der englischen Nationalelf beim FC Bayern München bewertet.