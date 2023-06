„Priscilla“: Elvis-Nachlass zerreißt Biopic über Priscilla und Elvis Presley

Foto: Getty Images for Neflix, Charley Gallay. All rights reserved.

Im Oktober 2023 soll „Priscilla“, ein Biopic über Priscilla und Elvis Presley, erscheinen. Sofia Coppola („Lost In Translation“, „Somewhere“, „Die Verführten“) schrieb das Drehbuch und führte Regie, der Film basiert auf dem Buch „Elvis and me“ von Priscilla Presley.

Ein erster Teaser zum Werk ist jetzt erschienen:

Der Film hat den Nachlass des King of Rock’n’Roll offenkundig bereits vor dem Erscheinen verärgert. Er sei ohne das Wissen und die Zustimmung des Nachlasses produziert worden, wie Vertreter:innen behaupten. Ein Erbe von Elvis bezeichnete die Arbeit von Coppola als „fürchterlich“. „Es fühlt sich an wie ein College-Film. Die Kulissen sind einfach grauenhaft, so sieht Graceland nicht aus“, heißt es in einem Statement. Außerdem steht der Vorwurf im Raum, Priscilla Presley habe den Film nur aus Geldgier in die Wege geleitet.

Priscilla Presley selbst habe „Priscilla“ aber ganz anders wahrgenommen: „Ich bin sehr gespannt auf die Interpretation meines Buches durch die meisterhafte Sofia Coppola. Sie hat eine so außergewöhnliche Perspektive, und ich habe ihre Arbeit schon immer sehr bewundert“. Und weiter: „Ich bin mir sicher, dass dieser Film jede:n mit auf eine emotionale Reise nimmt.“

Das Biopic hat noch keinen offiziellen Erscheinungstermin, soll aber im Oktober 2023 bei A24 veröffentlicht werden. Wann der Film dann in Deutschland startet, ist noch nicht bekannt. Cailee Spaeny wird Priscilla verkörpern und Seite an Seite mit Jacob Elordi spielen, der Elvis darstellen wird.