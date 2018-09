Am Sonntag, den 9. September, wurden zwei Mitglieder von Pussy Riot in Moskau festgenommen: Veronika „Nika“ Nikulshina war mit einer Freundin im Auto unterwegs, Peter Verzilov hatte soeben sein Haus verlassen, als sie von der Polizei verhaftet wurden.

Weiterlesen WM-Flitzer: Bekennerschreiben von Pussy Riot Die uniformierten Flitzer beim WM-Finale sind angeblich Mitglieder der russischen Protestgruppe Pussy Riot Das Kollektiv twitterte, der Grund für die Festnahme von Nikulshina und ihrer Begleiterin sei laut der Polizei, dass sie sich geweigert hätten, ihr Auto einem „terrorist check“ zu unterziehen. Die Aktivisten selbst sind aber davon überzeugt, dass es bei der Festnahme noch um die Protestaktion bei der Fußball-WM geht. Zur Festnahme von Verzilov liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.

Our activist Nika says hi to everyone from behind bars of a Moscow police station – she will be spending the night here until a court hearing tomorrow. The girls have been arrested in their car for absolutely NOTHING. Moscow police is still mad after the World Cup action. pic.twitter.com/hssR6JI3d2

— 𝖕𝖚𝖘𝖘𝖞 𝖗𝖎𝖔𝖙 (@pussyrrriot) September 9, 2018