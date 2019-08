Queen kündigen drei neue Musikvideos an

Ein Konzert der verbliebenen Queen-Mitglieder mit Sänger Adam Lambert in San José gefiel einem lokalen Musikkritiker anscheinend überhaupt nicht. Für Brian May ein Problem, das besprochen werden muss.

Brian May gilt nicht nur Freunden als einer der freundlichsten Zeitgenossen, die man sich vorstellen kann. Eigentlich bringt den Briten nichts so schnell aus der Ruhe. Es sei denn, seine Band Queen wird als „Tribute Band“ bezeichnet. So geschehen nach einem Konzert von Queen + Adam Lambert in San Jose am Sonntag (14. Juli). Unmittelbar nach dem Gig mit immerhin 30 Hits aus dem unverwüstlichen Katalog der Band setzte es einen derben Verriss in einem Stadtblättchen. Für Brian May scheint die Bezeichnung „Tribute Band“ für die Kombination mit neuem Sänger und ohne Bassist John Deacon aber eine Beleidigung zu viel…