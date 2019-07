Queen: „Bohemian Rhapsody“ mit sensationellem YouTube-Rekord!

Das Queen-Biopic war ein voller Erfolg – doch für chronologische Unstimmigkeiten war der Film bereits mehrfach kritisiert worden. Brian May rechtfertigt jetzt den freien Umgang mit der Band-Geschichte.

Details über die frühen Tage der Band und den Mythos ihres verstorbenen Frontmanns Freddie Mercury lieferten Queen selbst. Für die gewisse narrative Freiheit in „Bohemian Rhapsody“ musste sich Brian May nun rechtfertigen. Nach der Ausstrahlung des Biopics gab es vermehrt Kritik am Inhalt und an der verdrehten Chronologie der historischen Ereignisse. „Wir wollten mit „Bohemian Rhapsody“ keine normale Doku machen“, erklärte May in „Guitar World“, nachdem ihm vorgeworfen wurde, der Film werfe die wahren Begebenheiten zeitlich durcheinander. „Es sollte nicht so aufgebaut sein, dass zuerst die eine Sache passiert und dann eine andere. Wir wollten versuchen, uns in Freddie Mercury hineinzuversetzen…