Queen feiern ihren Live-Kracher „Now I’m Here“

Keinen Song haben Queen auf der Bühne so oft gespielt wie „Now I’m Here“. Er kam von 1974 bis 1986 nahezu ununterbrochen zum Einsatz. Der „Sheer Heart Attack“-Track war zudem lange Zeit so etwas wie der natürliche Set-Opener. Nun erinnert die Band in ihrer 50-teiligen YouTube-Serie „Queen: The Greatest Live“ daran, wie wichtig das Lied für sie noch immer ist und welche Bedeutung es hatte, live aufgeführt zu werden.

Zu sehen sind Ausschnitte von vier Gigs mit „Now I’m Here“, darunter zwei klassische Clips mit Freddie Mercury vom Londoner Rainbow ’74 und London Hammersmith ’75 sowie Auftritte von Queen und Adam Lambert vom Summer Sonic in Tokio 2014 und zuletzt von einem London-Konzert aus dem Jahr 2022.

Sänger Mercury betonte, dass „Now I’m Here“ dem Publikum stets das Gefühl vermitteln sollte, dass die Wurzeln von Queen im Rock zu finden sind. Der Song mit seinem sehr harten Riff und dem enervierenden Schlagzeugeinsatz ist auch eine nostalgische Erinnerung daran, dass Queen 1974 als Vorband mit Mott The Hoople unterwegs waren (inklusive der Referenzzeile „Down in the city, just Hoople and me“).

Nachdem „Killer Queen“, geschrieben von Brian May und unüberhörbar sein „Ding“, als Nachfolgesingle von „Killer Queen“ bewusst einen Kontrast gesetzt hatte, war der nach zwei frühen Fantasy-Alben mit deutlichen Rückgriffen auf Led Zeppelin gesetzte Stil spätestens mit diesen Songs gefunden, der Queen in den 70ern zu einer der besten Live-Bands in Großbritannien machen sollte.

Queen und YouTube

Queen hatten am 20. Januar 2023 die erste Folge einer 50-teiligen, frei verfügbaren Dokuserie, auf ihrem YouTube Kanal veröffentlicht. „Queen: The Greatest Live“ ist die zweite Staffel der ebenfalls 50-teiligen Serie „Queen: The Greatest“, die von März 2021 bis März 2022 wöchentlich erschien.

Während die erste Season die Geschichte der Band ausführlich erzählte, fokussiert sich die zweite nun auf Archivaufnahmen und nie gesehene Interviews rund um Live-Auftritte. Die Episode um „Now I’m Here“ ist bereits die sechste der Serie.

Adam Lambert bekräftigte unterdessen in einem Podcast-Gespräch mit Kyle Meredith, dass es mit ihm und Queen auch weiter eine Zukunft geben werde. Zuletzt hatte der Sänger seine Solo-Platte „High Drama“ herausgebracht, eine Sammlung von Coverversionen.