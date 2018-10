Queen: Roger Taylor erklärt, warum Sacha Baron Cohen nicht Freddie Mercury spielen durfte

Die Queen-Hits „Another One Bites The Dust“ und „Under Pressure“ gehören zur Zeit zum festen Live-Programm von Dave Grohl und Co.

Roger Taylor, der Schlagzeuger von Queen und gemeinsam mit Gitarrist Brian May so etwas wie der Nachlassverwalter der britischen Band, gesellte sich am Sonntag (26. August) zu einer speziellen Promo-Vorstellung der Foo Fighters für ihr eigenes Festival „Cal Jam 18“, das im Oktober stattfindet. Eingeladen von Justin Hawkins gab Taylor vollen Einsatz für ein viriles Cover von „Under Pressure“, wie „Ultimate Classic Rock“ berichtet. Die Aufführung war Teil einer Überraschungs-Show auf dem Parkplatz des Hollywood Palladium in Los Angeles. Dabei handelte es sich aber eher um ein Konzert eines musikalischen Allstar-Teams denn um einen klassischen Gig der Foo Fighters. Cover-Versionen…