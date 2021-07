R. Kellys Anwälte wollen weitere Missbrauchs-Vorwürfe ausschließen lassen

Im eigenen EM-Jersey zeigt Gitarrist Ronnie Wood, dass er hinter der englischen Mannschaft steht. Nicht uneigennützig: Das Trikot gibt es jetzt als Stones-Merch zu kaufen.

Kurz vor dem EM-Spiel England gegen Tschechien am Dienstag (22. Juni) stärkte Rolling-Stones-Gitarrist Ronald „Ronnie“ Wood der englischen Mannschaft noch schnell den Rücken. In einem Facebook-Post, den der 74-Jährige mit seinen Fans teilte, präsentierte sich Wood stolz im England-Jersey. Rolling Stones mit eigenem EM-Merchandise Wie auf den Fotos unschwer zu erkennen ist, handelt es sich bei dem Fan-Shirt nicht etwa um ein ganz normales Trikot: In Zusammenarbeit mit Sportbekleidungshersteller Umbro veröffentlichten die Stones eine ganze Kollektion, die online erhältlich ist. Die Stones-Jerseys gibt es jeweils in der Wood-, Watts-, Richards- und Jagger-Version. Ob es nun an Woods Rückenwind lag oder…