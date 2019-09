Das sind die besten Rammstein-Cover – laut Rammstein

Am 22. und 23. August geben Rammstein zwei Konzerte im Ernst-Happel-Stadion in Wien – die letzte Station ihrer großen Europatour. Hier auf einen Blick: alle Infos zu Tickets, Sicherheit, Wetter und Anreise.

Es nähert sich das große Doppel-Finale von Rammsteins Europa-Stadion-Tournee. Gleich an zwei Abenden hintereinander spielen Till Lindemann & Co. in Wien ihr feuriges Programm und verabschieden sich dann erstmal in eine Bühnen-Pause. Allerdings nicht lange. Gleich im Mai 2020 beginnt in Klagenfurt schon die nächste große Europa-Stadion-Tour der Berliner. Für alle Fans, die bisher kein Ticket abgreifen konnten, gibt es allerdings schlechte Nachrichten. Auch die nächste Tour ist schon fast komplett ausverkauft. Nur einige sehr teure Tickets für Konzerte außerhalb Deutschlands sind auf Eventim noch begrenzt verfügbar. Rammstein live in Wien 2019: Gibt es noch Tickets? Selbstverständlich nicht! Beide Abende sind…