Das wird Sie auch interessieren

Die Film- und Musikwelt trauert um Peter Thomas. Der Komponist, Arrangeur und Dirigent verstarb im Alter von 94 Jahren im schweizerischen Lugano. Unvergessen ist er für seine Musik für die Serie „Raumpatrouille Orion“ (ursprünglich: „Raumpatrouille – Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion“ – die erste deutsche Sci-Fi-Serie) aus dem Jahr 1966. Ab den 1990er-Jahren entdeckten Popmusiker seine Arbeiten. Pulp etwa nutzten ein Sample seiner Musik für ihr Album „This Is Hardcore“ von 1998.

Kriegsgefangenschaft und Zeit in Berlin

Thomas wurde am 1. Dezember 1925 in Breslau geboren. Er wuchs in Berlin auf – eine Stadt, in die er 1945 nach seiner Kriegsgefangenschaft zurückkehrte. Er hatte schon in jungen Jahren Klavierunterricht erhalten. Diese Fähigkeit kam ihm in der Nachkriegszeit zugute: Er verdiente sich seinen Lebensunterhalt als Pianist in Bars in Berlin. Nebenbei setzte er auch sein vor dem Krieg begonnenes Studium in den Fächern Dirigieren, Tonsatz, Kontrapunkt und Blasmusik fort. Nach seinem Abschluss begann er, als Arrangeur beim RIAS (Rundfunk im amerikanischen Sektor) zu arbeiten. Weiterlesen Iron Maiden: Bruce Dickinsons Noch-Ehefrau Paddy Bowden tot aufgefunden

Filmmusik und „Raumpatrouille Orion“

Ab 1958 war er als Filmkomponist tätig – mit zunehmendem Erfolg. Zu seinen Arbeiten gehörten neben etlichen Edgar-Wallace-Verfilmungen auch Western-Filme. Es sollte aber das Science-Fiction-Genre sein, das ihn berühmt machen würde: Sein Score für die Serie „Raumpatrouille Orion“ (ursprünglich: „Raumpatrouille – Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion“ – die erste deutsche Sci-Fi-Serie) aus dem Jahr 1966 bleibt bis heute sein bekanntestes Werk. Später widmete er sich etlichen Fernsehproduktionen. Er schrieb die Musik für die Krimi-Serien „Derrick“, „Der Kommissar“ und „Der Alte“ und war als Jingles-Komponist tätig, veröffentlichte etliche reguläre Alben (unter anderem mit dem Peter Thomas Sound Orchester) und arbeitete mit Musikern wie Klaus Doldinger oder Charly Tabor sowie Sängern wie Harald Juhnke, Juliette Gréco oder Heinz Erhardt zusammen.

Gesampelt von Pulp

Auch der internationalen Popwelt war Thomas ein Begriff. Die britische Band Pulp nutzte für das Stück „This Is Hardcore“ ein Sample des Stücks „Bolero on the Moon Rocks“ vom Soundtrack von „Raumpatrouille Orion“ – und auch im musikalischen Kosmos von St. Etienne und Stereolab spielte er eine Rolle.