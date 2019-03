Reichstag-Verhüller Christo signiert Bücher + Verlosung

Die großformatigen Projekte von Christo und Jeanne-Claude haben nur für kurze Zeit materiellen Bestand, doch im Gedächtnis der Kunstwelt bleiben sie. Das Künstlerpaar ist für seine ambitionierten textilen Installationen bekannt, bei denen sie Landschaften und Gebäude zeitweilig in Kunstobjekte verwandeln.

Christo und Jeanne-Claude arbeiteten seit 1961 zusammen. Nach Jeanne-Claudes Tod im Jahr 2009 machte Christo weiter und konzipiert auch heute noch zukünftige Projekte wie die aus Ölfässern zusammengesetzte Mega-Skulptur The Mastaba in Abu Dhabi. Unter Verwendung von verschiedenen Stoffen und Verpackungsmaterialien verschmelzen die monumentalen Kunstwerke von Christo und Jeanne-Claude Architektur, Ingenieurswesen und Natur in einmaligen und spektakulären Gesten.

Gewinnen: „Floating Piers“ von Christo

Am bekanntesten sind sie für ihre Verpackung berühmter Bauwerke oder Objekte der Natur, darunter der Berliner Reichstag, die Pariser Pont Neuf, die elf Inseln von Surrounded Islands oder auch bescheidenere Objekte wie Bäume in einem Schweizer Park. Andere Werke entstanden völlig neu, z. B. Running Fence, ein durch Kalifornien verlaufender Stoffzaun, oder auch Valley Curtain, bei dem ein massiver roter Vorhang über ein Tal der Rocky Mountains gespannt wurde.

Christo kommt nun in diesem Monat nach Berlin und signiert am kommenden Mittwoch (27. März) von 15 bis 16 Uhr im TASCHEN-Store auf der Schlüterstraße 39 (10629 Berlin) seine Bücher „Floating Piers“, „Verhüllter Reichstag“ und „Barrels and The Mastaba“. ROLLING-STONE-Leser sind sehr willkommen! Wir verlosen zudem mehrere Exemplare des Christo-Bandes „Floating Piers“. Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und als Lösung „Christo“ angeben.