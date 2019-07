Review & Verlosung: „Free Solo“ im Mediabook auf Blu-ray

Über „Free Solo“

Die packende Doku „Free Solo“ erzählt die Geschichte von Alex Honnold, der sich im Sommer 2017 auf die Erfüllung seines ganz persönlichen Lebenstraum vorbereitet hat. Er will den 975 Meter hohen Felsen „El Capitan“ im Yosemite-Nationalpark in Kalifornien erklimmen. Und zwar „Free Solo“, also ohne Sicherung und Seil und komplett im Alleingang. Dokumentarfilmerin Elizabeth Chai Vasarhelyi und Kameramann Jimmy Chin, haben Alex Honnold bei seinem Unterfangen begleitet und alles in atemberaubenden Bildern festgehalten. „Free Solo“ erzählt aber nicht nur die Geschichte der Erklimmung von „El Capitan“, sondern handelt auch von persönlichen Opfern und Rückschlägen.

„Free Solo“ hat im Jahr 2019 mit dem Oscar in der Kategorie „Bester Dokumentarfilm“ ausgezeichnet.

Trailer

Mediabook

Am 19. Juli 2019 erscheint „Free Solo“ als DVD, Blu-ray und als 3-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook (Ultra HD Blu-ray + Blu-ray + DVD). Letztgenannte Edition ist natürlich vor allem für Sammler interessant, bietet das Mediabook doch nicht nur eine hochwertige und stabile Verpackung, sondern auch noch ein 24 Seiten starkes Booklet mit zusätzlichen Informationen. Außerdem befindet sich auf den Discs noch folgendes Bonusmaterial:

Interview mit Alex Honnold, Jimmy Chin und Elizabeth Chai Vasarhelyi

Featurette: „Was, wenn er abstürzt?“

Kinotrailer

Wer einen 4K-Fernseher samt passenden Blu-ray-Laufwerk sein Eigen nennt, wird vor allem von der Ultra HD Blu-ray profitieren, die nicht nur eine höhere Auflösung, sondern auch HDR für brillantere Farben bietet.

Verlosung

Wir verlosen drei Exemplare von „Free Solo“ im Mediabook. Beantworten Sie einfach folgende Frage, um an der Verlosung teilzunehmen:

Wer hat bei „Free Solo“ Regie geführt?

