Seit ihrer Reunion 2018 betrieben A Certain Ratio eine Art Denkmal pflege: Retro um des Retros willen. Zuletzt jagten sie auf „1982“ ihrer eigenen musikalischen Geschichte hinterher. Fast genau ein Jahr später klingen sie nun wie ausgewechselt: „It All Comes Down To This“ bricht zwar nicht mit allen Traditionen, doch Indie-Produzent Dan Carey entlockt der Band eine ungewöhnliche Aggressivität. „Keep It Real“ rockt energisch nach vorn.

Eine verhallte Trompete schwebt durch „ Estate Kings“. In „Surfer Ticket“ proklamiert Jez Kerr mit brüchiger Stimme „Nice to see you die“ über elektronischem Beat und quietschendem Synth. Und „Out From Under“ groovt retrofuturistisch. Das klingt dann fast so wie in den Achtzigern. Nur zeitgemäßer.