Manch grammyprämierter „Best New Artist“ verschwand so schnell, wie er auftauchte. Maggie Rogers war 2020 „nur“ nominiert, ist aber immer noch da, nachdem sie sogar Pharrell Williams vom Nature-meets-Berghain-Stück „Alaska“ überzeugt hatte. Auf ihrem dritten Album bastelt die 30-Jährige aus Maryland weiter an einem Sound, der die goldene Pop-Mitte zwischen Folk-Introspektion („All The Same“) und Dance („Drunk“) treffen soll.

Dazu kultiviert sie jene Auf-ab-Manierismen, die sich wie eine Seuche über diese Vocal- Generation gelegt haben und vermutlich für ganz große Emotion stehen sollen. Dabei ist Rogers gerade dann gut, wenn sie’s eine Nummer kleiner macht, wie im Laid-back-Mac-Vibe von „So Sick Of Dreaming“ oder allein am Klavier mit „I Still Do“.