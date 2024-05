Mit Udo Jürgens hat Paul Weller womöglich mehr gemeinsam, als wir bisher wissen wollten. Zum Beispiel die Erkenntnis, dass das Leben mit 66 anfängt. Aber für Weller fängt das Leben auch an jedem Tag in jedem anderen Jahr an. Dass er sich zum Geburtstag – die Schnapszahl hat er am 25. Mai geknackt – dieses Album schenkt, sollte uns nicht zu Rühr­selig­keit verleiten. Gemessen an kreativer Neugier und Virilität könnte die Platte auch „28“ heißen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nur manchmal geraten die Arrangements etwas zu buttrig. Und wirklich nur manchmal klingt Weller ein bisschen zu sehr nach Schmusetiger-Crooner à la Rod Stewart. Die liebliche Folk-Ode „Ship Of ­ Fools“ verzaubert mit Vibrafon und Flöten, das streicherumwehte „Rise Up Sin­ging“ fällt direkt vom Seventies-­Soul-­Himmel. Weller beherrscht natürlich die gesamte Palette von Disco-­Groove („Fly­ing Fish“) über Lounge-­Jazz („No­thing“) bis Beatles-Pop („Burn Out“). Die ganz großen Songs gelingen ihm nicht mehr. Weller verzichtet auf Stringenz zugunsten einer gewissen Altersverspieltheit. Oder nennen wir es: spirituelle Freiheit.