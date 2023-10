Serie der Woche: „Die Therapie“

Noch immer tun sich deutsche Qualitätsserien mit Genres schwer. Zwar hat „Dark“ (Netflix) bewiesen, dass Deutschland auch Sci-Fi kann, aber schon der Versuch, mit „Der Greif“ (Amazon Prime) Fantasy im Stil von „Stranger Things“ zu machen, blieb dann wieder hinter den Erwartungen zurück. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Nachdem bereits im September bei Netflix die Nerven aufreibende sechsteilige Miniserie „Liebes Kind“ gestartet ist, legt Amazon Prime mit einer Serienfassung von Sebastian Fitzeks Debütroman „Die Therapie“ nach und beweist: Deutschland kann auch Psychothriller.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wie das Buch erweist sich die Serie als ein verstörendes Verwirrspiel nach Scandi-Noir-Vorbild, bei dem alles nicht so ist, wie es zunächst scheint. Zwei Jahre nachdem seine Tochter Josy (Helene Zengel aus „Systemsprenger“) verschwunden ist, versucht der Psychiater Viktor Larenz (Stephan Kampwirth, der auch in „Dark“ mitgespielt hat) in der Einsamkeit einer Nordseeinsel zur Ruhe zu kommen – wird aber von einer mysteriösen Frau (Emma Bading) heimgesucht, die offenbar etwas über das Verschwinden von Josy weiß. (Amazon Prime Video)

Mit Heinz Strunk, Marc Hosemann, José Barrros

Mit Sigourney Weaver, Alycia Debnam-Carey, Asher Keddie

Mit Nicôle Lecky, Ebony Aboagye, Lara Peake

Laufend wird die Mediathek von Amazon Prime Video um Serien und Filme ergänzt. Wir präsentieren Ihnen die besten und wichtigsten Neuerscheinungen.

ROLLING STONE sprach mit der gefeierten Autorin und Schauspielern über ihr Herzensprojekt, schlechten Feminismus und den Blick zur Kamera.

Am 11. und 12. Juli feiert Amazon seinen Prime Day. Eines der Highlights aus dem Rabatt-Programm, das es nur für Prime-Mitglieder gibt, ist ein „Star Wars“-LEGO-Set.