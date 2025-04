Richie Sambora: Darum wollte er die neue Bon-Jovi-Richtung nicht mitgehen

Richie Sambora war kürzlich im Podcast „Magnificent Others“ von Billy Corgan zu Gast und erzählte von seiner Zeit als Gitarrist bei Bon Jovi. Vor allem gewährte er neue Einblicke in die Dynamik zwischen den Bandmitgliedern kurz vor seinem Austritt und erzählte von einer Konversation, die ihn wohl „erschütterte“.

Der Musiker schien damals wohl gemerkt zu haben, dass sich die Vorstellungen von ihm und Frontmann Jon Bon Jovi mit der Zeit geändert hätten. „Ich hatte das Gefühl, dass Jon seinen Fokus änderte und er oft ein Solokünstler sein wollte“, so Sambora. „Und ich sagte: ‚Mach ein Solo-Album‘ … Er hat definitiv die Richtung gewechselt.“

Neue Songs klangen „nicht wie Bon Jovi“

Sambora selbst veröffentlichte 2012 ebenfalls sein Solo-Projekt „Aftermath of the Lowdown“ und als die Band daraufhin wieder gemeinsam an neuer Musik arbeiten wollte, schien sich wohl einiges geändert zu haben. Der 65-Jährige erklärte, dass normalerweise er und Jovi gemeinsam an neuen Songs gearbeitet hatten. Dadurch entstanden unter anderem Hits wie „You Give Love a Bad Name“ und „Livin’ on a Prayer“.

Weiter erklärte Sambora im Podcast: „[Jon Bon Jovi] sagte plötzlich: ‚Nein, du brauchst dich nicht um [das Songwriting] zu kümmern. [Session-Gitarrist] John Shanks und ich haben etwa 30 Songs geschrieben.‘“ Die neue Banddynamik scheint für den Gitarristen ein Problem gewesen zu sein. „Es hat mich ein wenig erschüttert“, gab er zu. Das neue Material klang wohl wie „jeder Song, den ich nicht schreiben wollte“. Weiter offenbarte er: „Es klang nicht wie Bon Jovi. Es klang nicht wie die Band.“

Plötzlicher Band-Ausstieg

Richie Sambora hat als Leadgitarrist und Hintergrundsänger 30 Jahre lang mit Bon Jovi zusammengearbeitet, doch 2013 entschied er sich, der Band den Rücken zuzukehren und sich um seine damals 16-jährige Tochter Ava zu kümmern. Eine Entscheidung, die damals kontrovers diskutiert wurde und nicht von allen nachvollzogen werden konnte.

Sambora erklärte seine Entscheidung in einem Interview 2024 und offenbarte: „es war natürlich keine beliebte Entscheidung, aber ich hatte fast keine andere Wahl.“ Der Musiker betonte damals auch, dass er den Schlussstrich bis heute nicht bereuen würde. „Ich bin wirklich froh, dass ich es getan habe. Es hat auf jeden Fall für unsere Familie funktioniert“, so der Gitarrist.

Für Bon Jovi ging es danach trotzdem weiter. Erst im Juni 2024 veröffentlichte die Band ihr aktuelles Album „Forever“. Im März gab Jon Bon Jovi diesbezüglich preis, dass er wohl eine Neuaufnahme des Albums mit Feature-Gästen plant und außerdem auf eine Tour hofft.