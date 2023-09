Rick Astley versus Yung Gravy: Klage wegen Gesangsimitation beigelegt

Bereits im Januar 2023 reichte Rick Astley eine Klage gegen Yung Gravy ein. Der Rapper soll auf seiner 2022er Single „Betty (Get Money)“ die Stimme des britischen Sängers – ohne Erlaubnis – imitiert haben. Am Dienstag (26. September) soll Yung Gravys Anwalt nun Unterlagen am Los Angeles Superior Court eingereicht haben, in denen er angab, dass der Fall am 22. September beigelegt wurde. Es wurden jedoch keine Bedingungen genannt, die zur Einigung führten.

Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Matthew Hauri heißt, sampelte auf besagtem Song, Astleys Hit „Never Gonna Give You Up“aus dem Jahr 1987. Dabei habe er allerdings nicht nur die Melodie und die Lyrics übernommen, sondern auch versucht, die markante Stimme des originalen Interpreten nachzuahmen.

In der ursprünglichen Klageschrift wird behauptet, dass nur die Instrumental-Parts des Songs lizensiert wurden. Als es allerdings um die Klangfarbe ging, sollen Yung Gravy und seine Produzenten – darunter Dillon Francis – „sich verschworen haben, um eine absichtliche und fast ununterscheidbare Imitation von Mr. Astleys Stimme in den Song einzubauen“, heißt es in den Dokumenten. Deshalb verklagte Astley nicht nur den Rapper und seine Musikproduzenten, sondern auch den Gesangsimitator Nick Seeley (alias Popnick), wegen Verletzung seines Veröffentlichungsrechts, falscher Angaben und unlauterem Wettbewerb. Wie in der Klageschrift nachzulesen ist, soll sich der 57-Jährige außerdem zu einem geplanten Projekt mit einem anderen Künstler geäußert haben, dem er seine Stimme leihen wollte. Dieser Plan sei nun ruiniert, heißt es weiter.

„Betty (Get Money)“ ist der bisher erfolgreichste Songs von Yung Gravy. Er verkaufte sich über eine Millionen Mal und erreichte in den USA Platz 30 der Single-Charts. Außerdem wurde er in Kanada mit Gold und in Australien mit Dreifach-Platin ausgezeichnet. Am 25. August 2023 erschien das fünfte Studioalbum des Musikers, „Baby Gravy 3“.

Yung Gravy mit „Betty (Get Money)“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Rick Astley mit „Never Gonna Give You Up“ auf dem 2023er Glastonbury Festival: