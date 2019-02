Rock ’n‘ Roll 2019: Guns-N‘-Roses-Käse bei Aldi in den USA

An diesem Sonntag, 10. Februar, werden in Los Angeles wieder die Grammys verliehen. Passend zur rockigen Nominierungsliste – Drake, Cardi B, Brandi Carlile – bringt der Discounter Aldi in den USA eine limitierte Auflage verschiedener Käsesorten heraus, deren Produktbeschreibung Parodien auf Songtitel berühmter Bands vor allem aus den Achtzigerjahren sind. Darunter zum Beispiel Def Leppard und Guns N’Roses.

„Pour Some Gouda On Me“

Laut „Delish“ wird Aldi sechs neue Happy-Farms-Käse für jeweils 3,49 Dollar anbieten, darunter den „Sweet Cheddar Of Mine“ und „Pour Some Gouda On Me“. Die anderen Sorten sind benannt nach Songs von Cyndi Lauper („Girls Just Wanna Have Fontina“), Michael Jackson („Billie Goat Is My Lover“), Bonnie Tyler („Total Eclipse Of The Havarti“) und Wham! („Wake Me Up Before You Goat-Goat“).

Erhältlich sind die festen Milcherzeugnisse in zwei Größen: In 5 oz. (Lauper und Wham!) und 7 oz. (die restlichen Pakete).

Kooperation

Die Produkte sind sogenannte „Aldi Finds“ (Special Buys mit limitierter Auflage), die nicht mehr nachgeliefert werden.

Für alle Fans der hochwertigen Rockmusik gilt also: Rechtzeitig für die Grammys eindecken und den Käse genießen.