Eines der meistdiskutierten Konzerte des vergangenen Jahres fand gar nicht statt. Die auch in diesem Magazin hochgeschätzte britische Rapperin Kate Tempest wollte am 6. Oktober in der Berliner Volksbühne spielen, es wäre das erste Konzert unter der Regie des neuen Intendanten Chris Dercon gewesen. Doch eine Woche vor dem Termin sagte Kate Tempest den Auftritt ab: Sie habe in E‑Mails und den sozialen Medien „Drohungen“ erhalten. Den Grund für die „Drohungen“ verschwieg sie freilich. Tempest wurde in den genannten Kommentaren des Antisemitismus bezichtigt. Darum forderte man die Volksbühne auf, ihr keine öffentliche Plattform zu bieten. Nun war Tempest bislang zwar…