Roger Waters: Sechs Konzerte in Deutschland und Österreich

Roger Waters kommt im Mai und Juni 2018 für sechs Konzerte nach Deutschland und Österreich. Auf seiner „Us+Them“-Tournee stellt der Material der Pink-Floyd-Alben „The Dark Side Of The Moon“, „The Wall“, „Animals“ und „Wish You Were Here“ vor, dazu Solostücke aus seinem jüngsten Werk „Is This The Life You Really Want?“

Alle Termine: PINK FLOYD’S ROGER WATERS

US+THEM

PERFORMING PINK FLOYD-SONGS FROM: THE DARK SIDE OF THE MOON // THE WALL // ANIMALS // WISH YOU WERE HERE

Mo. 14.05.2018 Hamburg Barclaycard Arena

Mi. 16. 05.2018 Wien Stadthalle

Sa. 02. 06.2018 Berlin Mercedes-Benz Arena

Mo. 04. 06.2018 Mannheim SAP Arena

Mo. 11.06.2018 Köln LanxessArena

Mi. 13.06.2018 München Olympiahalle

Vorverkaufssinformationen:

MagentaEINS Prio Tickets: Mi., 20.09.2017, 10:00 Uhr

www.telekom.de/magentaeins-priotickets

Allgemeiner Vorverkaufsstart: Fr., 22.09.2017, 10:00 Uhr

www.ticketmaster.de

Ticket-Hotline: 01806 – 999 0000 (Mo-Fr 8-22 Uhr / Wochenende u. Feiertage 9-20 Uhr)

(0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz)

www.eventim.de

Ticket-Hotline: 01806 – 57 00 00

(0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz)

ÖSTERREICH:

www.ticketmaster.at

Ticket-Hotline: 01-253 888

(Mo.–Fr. 8:00–22:00 Uhr | Sa., So. + feiertags 9:00–20:00 Uhr)

www.oeticket.com

Bestell-Hotline 0900-9496096 (Montag – Sonntag 10-20 Uhr)

(1,09 Euro/min inkl. MwSt)