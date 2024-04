In einer Dokumentation über das Model Anita Pallenberg ist neues Filmmaterial der jungen Rolling Stones zum Vorschein gekommen. In den Clips aus 1967 genießen die Stones einen gemeinsamen Urlaub mit ihren Freundinnen (von denen eine zu diesem Zeitpunkt bereits schwanger ist).

„Catching Fire: The Story of Anita Pallenberg“, erzählt die Geschichte der jungen Anita Pallenberg und ihr Leben als Model und Muse der Rolling Stones.

Ein Rolling-Stone-Sommer

Magnolia Pictures veröffentlichte nun erstmals Ausschnitte der Dokumentation auf YouTube, mit Originalaufnahmen aus 1967.

Zu sehen: Anita Pallenberg im Urlaub auf einem Schiff, das durch den Atlantik schippert. Mit ihr an Bord – Mick Jagger, Keith Richards und Marianne Faithfull.

Das Videomaterial wird kommentiert von Jennifer Lawrence, die Ausschnitten aus Pallenbergs Memoiren ihre Stimme leiht.

„Wir müssen ziemlich exzentrisch auf die Leute auf dem Schiff gewirkt haben. Wir hatten tolle Outfit,s um auf dem Schiff herumzuspazieren“, kommentiert Pallenberg einen Clip von Keith.

Sie fährt fort: „Die schöne Marianne war immer von oben bis unten schön angezogen, mit langen Handschuhen und einem Hut; sie war wie eine Figur von Tennessee Williams. Und ich war schwanger.“

Der Clip zeigt Pallenberg auf dem Boden des Schiffsdecks sitzend und lachend, vermutlich glücklich darüber, Freund Keith erzählen zu können, dass sie ein Kind erwarten.

Groupie, Muse, Frau und Mutter

Zwölf Jahre lang war sie die Freundin und Muse des Rockstars. Gemeinsam bekamen sie die drei Kinder Marlon Richards, Dandelion Angela Richards und Tara Jo Jo Gunne Richards. Am 13. Juni 2017 starb Anita Pallenberg in ihrem Zuhause in Chichester im Alter von 75 Jahren.

Die Dokumentation soll ihr Leben als Groupie, Muse, Frau und Mutter zeigen, immer in der Nähe der Rolling Stones. Ab dem 3. Mai 2024 wird „Catching Fire: The Story of Anita Pallenberg“ in Theatern und digital zu sehen sein.