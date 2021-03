Zu jedem NFL-Final-Spiel gehört seit Jahren ein oftmals einfallsreiches Kurz-Konzert. Wir stellen die fünf spektakulärsten Halbzeitshows im Super Bowl vor. Mit U2, Michael Jackson und Prince.

Am 07. Februar 2021 treffen im Super Bowl 55 Tampa Bay Buccaneers auf die Kansas City Chiefs. Football-Fans auf der ganzen Welt erwarten von beiden Teams einen aufrüttelnden Kampf um die Vince Lombardy Trophy, angeführt von ihren Quarterbacks Tom Brady und Patrick Mahomes. Bei der diesjährigen Halbzeitshow wird The Weeknd auftreten. Wir stellen die 5 spektakulärsten Halbzeitshows der vergangenen Super Bowls vor 5. Justin Timberlake und Janet Jackson Super Bowl 38 (2004) Während der Spielpause sangen Justin Timberlake und Janet Jackson gemeinsam Timberlakes „Rock Your Body“. Die gesamte Bühnenshow war von anzüglichen Bewegungen geprägt. Als beide Künstler das Ende des…