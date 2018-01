ROLLING STONE im Februar 2018 – Titelthema: Pink Floyd

Die Inhalte der Februar-Ausgabe

ROCK & ROLL

Von Franz Ferdinand bis John Carpenter

Storys und Interviews: tUnE-yArDs, Bernd Begemann, Dream Wife, Richard Russell, Portugal. The Man, Kara Unger, Tom Franklin u. a.

Comeback des Monats: Calexico

So gut wie heute war das Wüstenduo lange nicht. Max Gösche spricht mit Burns und Convertino über Neuanfänge, Natur und alte Helden

Diesmal außerdem beigelegt: die Rare-Trax-CD „Dance With Me – Schätze aus dem Programm von Light In The Attic Vol. 2“. Auch die App-Ausgabe ist ab sofort erhältlich.

FEATURES

Pink Floyd: Der Knacks im Mond

1972 begannen Pink Floyd in den Abbey Road Studios mit den Aufnahmen für „The Dark Side OfThe Moon“, das eines der berühmtesten und meistverkauften Alben der Rockgeschichte wurde – und die letzte Platte, die sie gemeinsam und konziliant produzierten. 45 Jahre nach der Veröffentlichung zeichnet Arne Willander den Weg des bahnbrechenden Werks und die ersten Risse in der Band nach

Tocotronic: Einfach geht einfach nicht

Deutschlands beliebteste Konzeptkunstpopgruppe leistet sich Gitarrensoli und widmet sich auf ihrem neuen Album dem Simplen und Unmittelbaren, dem Leben und der Liebe. Wobei, ganz so einfach ist das alles natürlich auch wieder nicht, wie Jens Balzer bei veganem Zitronenkuchen im Wohnzimmer ihres Sängers erfährt

Basquiat: Der Beat der Bilder

Er war Graffitisprayer und Jazzfan, gründete eine Band und wurde zum Kunstsuperstar der 80er-Jahre: Sebastian Zabel erinnert an das schnelle und verdammt kurze Leben des Jean-Michel Basquiat, dem in Frankfurt jetzt eine große Ausstellung gewidmet wird

Elon Musk: Der mit der Zukunft tanzt

Elon Musk revolutioniert das Auto und will zum Mars fliegen. Ist

Amerikas aufregendster Visionär ein Genie oder ein Blender? Neil Strauss hat den umstrittenen Milliardär über Wochen begleitet

Hot List 2018: Was in diesem Jahr wichtig wird

Welche Bands, welche Musiker sollten wir in diesem Jahr im Auge behalten? Die ROLLING-STONE-Redaktion hat sich unter anderem für Sam Vance-Law, Brandi Carlile, Goat Girl, Rhye und Sudan Archives entschieden. Aber auch die Rolling Stones haben viel vor

REVIEWS

Neue Alben, Reissues & Konzerte

Belle And Sebastian: „How To Solve Our Human Problems“, MGMT, Brian Fallon, Poliça & Stargaze, Joan As Police Woman, Turin Brakes, Eminem, Ramones, Lee Hazlewood, Wilco, Kelela und mehr

Kino, DVDs & Bücher

„Three Billboards Outside Of Ebbing, Missouri“, „The Shape Of Water“, „Der seidene Faden“, „Vier Fliegen auf grauem Samt“, „E.T.“, „Call My Agent“, Adam Haslett, Bernhard Schlink, Peter Handke und mehr