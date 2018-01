ROLLING STONE präsentiert: Bryan Ferry live

Allein schon auf dem jüngsten Werk Bryan Ferrys, „Bryan Ferry live 2015“, konnte man sich von der fortwährenden Klasse des Ex-Roxy-Music-Sängers überzeugen. Nach gefeierten Tourneen 2015 und 2017 kommt der 72-Jährige nun ein weiteres Mal nach Deutschland um die beeindruckenden Songs aus mehr als 45 Jahren Karriere Revue passieren zu lassen: „Slave To Love“, „Virginia Plain“, „More Than This“, „Love is The Drug“, „Let’s Stick Together“ und all die vielen anderen Hits.

ROLLING STONE präsentiert:

BRYAN FERRY

11.06. Bremen, Metropol Theater

16.07. Mainz, Zitadelle Open Air

Infos: www.wizpro.com