ROLLING STONE präsentiert: Gisbert zu Knyphausen

Sieben Jahre fühlen sich manchmal an wie eine halbe Ewigkeit – ganz besonders dann, wenn man auf etwas wartet. Warten zu müssen ist eigentlich sowieso eines der schlimmsten Gefühle überhaupt: Kriege ich, was ich will, oder werde ich etwa schon wieder enttäuscht? Alle, die auf neue Musik von Gisbert zu Knyphausen gewartet haben, seien hiermit erlöst: Es ist soweit, das Warten hat ein Ende. Nach ganzen sieben Jahren.

Bereits Anfang des Jahres veröffentlichte der Liedermacher zum ersten Mal seit 2010 einen Song: „Das Licht dieser Welt“ wurde Titelsong des Kinofilms „Timm Thaler oder das verkaufte Lachen“, und in knapp drei Monaten erwartet uns zu Knyphausen dann mit einem gleichnamigen Album. Das erscheint am 27. Oktober und vereint hoffentlich wieder wahnsinnige Wortkunst mit melancholischen Melodien, was uns Geborgenheit und Zerrissenheit gleichzeitig fühlen lässt.

GISBERT ZU KNYPHAUSEN live – präsentiert von ROLLING STONE

27.10. Berlin, Lido (ausverkauft)

28.10. Berlin, Lido (ausverkauft)

29.10. Hamburg, Übel & Gefährlich (ausverkauft)

30.10. Leipzig, Werk 2

01.11. Köln, Gloria (ausverkauft)

02.11. München, Technikum

03.11. CH- Zürich, Bogen F (ausverkauft)

04.11. Schorndorf, Manufaktur

05.11. Hannover, Kulturzentrum Faust

12.01. Berlin, Huxleys

13.01. Flensburg, Max

14.01. Hamburg, Große Freiheit 36

15.01. Köln, Gloria

17.01. Heidelberg, halle02

18.01. Losheim, Saalbau

19.01. CH-Bern, Dachstock

20.01. CH-Basel, Kaserne

21.01. Freiburg, E-Werk

23.01. Erlangen, E-Werk

24.01. Dresden, Beatpol

25.01. A-Wien, WUK

26.01. A-Graz, PPC

27.01. A-Salzburg, Rockhouse

29.01. Wiesbaden, Schlachthof

30.01. Dortmund, FZW

31.01. Bremen, Schlachthof

01.02. Rostock, M.A.U.

02.02. Magdeburg, Moritzhof

03.02. Erfurt, HsD