Der queere Musiker Medium Build (eigentlich Nick Carpenter) vertont, was er fühlt und denkt. Im Jahr 2015 gründete er sein Musikprojekt mit einer Gitarre, einem Kassettendeck und seinem Mittel gegen ADHS und verarbeitet seither durch sein Alter Ego sein Leben.

Seine Geschichten sind oft einfach und entwaffnend ehrlich. Sein Album „Country“ ist äußerst intim geworden. „Ich wollte, dass auf diesem Album meine gottverdammte DNA zu hören ist“, sagt der Musiker selbst dazu, „dass es eine menschliche Note hat, dass es etwas ist, das man liebt, zu dem man tanzt, bei dem man weint, mit dem man schläft und in das man sich hineinversetzen kann.“

Entstanden ist die Platte zwischen Anchorage, wo er in den letzten Jahren so etwas wie ein Held seiner Heimatstadt geworden ist, und Nashville, wo er seinen Südstaatenwurzeln nahe ist. Es geht in diesen 12 Songs, die akustisch und elektrisch, sensibel und funky und irgendwo angeseiedelt sind zwischen Country und Emo, um Höhen und Tiefen. Sie alle leben sehr stark von der verletzlichen Stimme Carpenters und seinem Drang, seine Queerness und sexuelle Identität zu erkunden.

Medium Build war gerade erst Anfang des Jahres mit Holly Humberstone europaweit als Support auf Tour und begeisterte zuletzt bereits beim ROLLING STONE Beach vor allem mit seinem schrägen Sinn für Humor. Dieses Jahr kommt er im November mit seinem im April erscheinenden Album zu uns auf Tour.

Medium Build live 2024 – Termine