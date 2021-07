ROLLING STONE präsentiert: St. Vincent live 2022

Der Frontmann von Def Leppard kriegt immer noch Gänsehaut, wenn er daran zurückdenkt, „All The Young Dudes“ im Wembley-Stadion gespielt zu haben.

Def-Leppard-Sänger Joe Elliott hat in einem neuen Interview über seinen Auftritt während des Freddie-Mercury-Tributkonzerts im Jahr 1992 gesprochen. Elliott trat damals zusammen mit den überlebenden Queen-Mitgliedern sowie Ian Hunter, David Bowie und Mick Ronson auf, um den Song „All The Young Dudes“ der britischen Rockband Mott the Hoople zu performen. Der Gig fand damals im Londoner Wembley-Stadion statt. Über den Auftritt sagte Joe Elliott nun in einem Gespräch mit dem US-Radiosender „KLOS-FM“: „Es müssen die besten drei oder vier Minuten meines Lebens auf der Bühne gewesen sein. Wir feierten das Leben und die Zeiten von Freddie Mercury und trugen zum…