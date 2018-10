Foto: Getty Images for SXSW, Hubert Vestil. All rights reserved.

Wie klingt die Musik in 20 Jahren, auf welchen Geräten werden wir sie hören? Schreiben Roboter die Songs der Zukunft, wie wichtig werden Wearables – und werden unsere Urenkel noch Beatles oder Stones hören? Auf dem Reeperbahn-Festival in Hamburg, dem wichtigsten europäischen Branchentreff, haben Songwriter, Produzentinnen und Musikmanager einen Blick in die Zukunft gewagt.

Darunter auch Will Sheff, Sänger von Okkervil River. Im Anschluss an das Gespräch spielte er für sein Publikum noch einen Song – ein sehr persönliches Lied. In „Famous Tracheotomies“ geht es darum, wie ihm als Baby das Leben gerettet wurde. Der kleine Will musste sich eines chirurgischen Eingriffes unterziehen, und er zeigt seine Narbe: Die Ärzte mussten einen Luftröhrenschnitt (Tracheotomie) durchführen, damit er weiter atmen konnte.

Will Sheff live: