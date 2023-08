Rolling Stone Weekly: Die Top 50 der besten Alben aller Zeiten!

Das Finale des großen Rankings! In dieser XXL-Ausgabe besprechen wir die Top 50 der besten Alben aller Zeiten. Heute zum ersten Mal dabei: ROLLING-STONE-Chefredakteur Sebastian Zabel. Wir diskutieren die Alben der Top Ten einzeln, Bob Dylan und die Beatles sind dabei, klar – aber nicht unbedingt mit den Alben, die man erwarten würde. Überhaupt hält die Liste einige Überraschungen bereit. Welches Album aus den 2000ern hat es in die Top Ten geschafft? Welche Band, die für Pop-Nerds lange „der Feind“ (Sebastian) war, steht nun in der Top Five? Und, natürlich, welche Platte ist #1? Erfahrt das, und vieles mehr, in der neuen Folge!

Die ersten beiden Teile: