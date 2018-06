Rolling Stones live in Manchester: Fotos, Setlist, Videos

Am Dienstag (05. Juni 2018) gaben die Rolling Stones in Manchester ihr fünftes England-Konzert der „No Filter“-Tour 2018. Sehen Sie hier auf einen Blick: die Setlist, die besten Fotos des Abends sowie ausgewählte Songs im Video, die Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood im Old Trafford spielten. Support: Richard Ashcroft.

Rolling Stones: Fotos aus Manchester und Fotos der „No Filter“-Tour

Setlist: Rolling Stones live im Old Trafford in Manchester

Jumpin‘ Jack Flash

It’s Only Rock ’n‘ Roll (But I Like It)

Tumbling Dice

Shattered

Just Your Fool

Let’s Spend the Night Together (Fan-Wahl)

Like a Rolling Stone

You Can’t Always Get What You Want

Paint It Black

Honky Tonk Women

You Got the Silver

Before They Make Me Run

Sympathy for the Devil

Miss You

Midnight Rambler

Start Me Up

Brown Sugar

Gimme Shelter

(I Can’t Get No) Satisfaction

Rolling Stones live in Manchester: Videos

Jumpin‘ Jack Flash

https://www.youtube.com/watch?v=lUtSWw6n7uI Video can’t be loaded: The Rolling Stones, Jumpin’ Jack Flash. Old Trafford, Manchester. 05-06-2018 (https://www.youtube.com/watch?v=lUtSWw6n7uI)

Gimme Shelter

https://www.youtube.com/watch?v=rZr0Ui-iUeo Video can’t be loaded: Rolling Stones Give Me Shelter Manchester (https://www.youtube.com/watch?v=rZr0Ui-iUeo)

Tumbling Dice

https://www.youtube.com/watch?v=WEJk7cWhMp0 Video can’t be loaded: Rolling Stones – Tumbling Dice – Manchester 050618 (https://www.youtube.com/watch?v=WEJk7cWhMp0)

(I Can’t Get No) Satisfaction

https://www.youtube.com/watch?v=XXzkdIA0fWk Video can’t be loaded: (I Can’t Get No) Satisfaction – The Rolling Stones Live In Manchester 2018 (https://www.youtube.com/watch?v=XXzkdIA0fWk)

