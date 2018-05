Rolling Stones: Neue Songs von Jagger und Richards auf Buddy-Guy-Album

Mick Jagger und Keith Richards von den Rolling Stones, als auch Jeff Beck und James Bay haben am kommenden Album von Buddy Guy mitgearbeitet. „The Blues Is Alive and Well“ erscheint am 15. Juni.

Jagger singt auf „You Did the Crime“, Richards und Beck spielen mit Buddy Guy auf „Cognac“. James Bay ist Gaststar auf „Blue No More“. ROLLING STONE wählte Buddy Guy auf Platz 23 der besten Gitarristen aller Zeiten: „Buddy Guy war es gewohnt, dass man über seinen Gitarrenstil die Nase rümpfte. Das war schon im ländlichen Louisiana so, als ihn seine Familie aus dem Haus jagte, weil er ständig diesen Lärm machte, aber auch später bei Chess Records, wo ihm die Chefs verklickerten, dass er bei Sessions für Muddy Waters oder Little Walter „nicht so die Sau rauslassen solle.“

„Als die Rocker den Blues entdeckten, fraßen ihm Gitarrengötter von Jimi Hendrix bis Jimmy Page aus der Hand. Sein extravaganter Stil – extreme Bends mit reichlich Distortion –, der sich in Klassikern wie „Stone Crazy“ und „First Time I Met The Blues“ niederschlug, aber auch seine Zusammenarbeit mit Mundharmonika-Meister ­Juni­­or Wells setzten neue Standards. Guy ist heute 76 Jahre alt, doch seine Shows, bei denen er gerne durchs Publikum spaziert, faszinieren noch immer. „Meine Route war vorgezeichnet“, sagte Eric Clapton, als Guy 2005 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, „und er war mein Pilot.“

„The Blues Is Alive and Well“ Track-List:

1. „A Few Good Years“

2. „Guilty As Charged“

3. „Cognac“ (featuring Jeff Beck & Keith Richards)

4. „The Blues Is Alive And Well“

5. „Bad Day“

6. „Blue No More“ (featuring James Bay)

7. „Whiskey For Sale“

8. „You Did The Crime“ (featuring Mick Jagger)

9. „Old Fashioned“

10. „When My Day Comes“

11. „Nine Below Zero“

12. „Ooh Daddy“

13. „Somebody Up There“

14. „End Of The Line“