RS-Interview mit Willem Dafoe: „Du darfst nicht nachdenken!“

Im Interview mit ROLLING STONE erzählt Dafoe, wie er sich in seine Rollen verwandelt und dabei sich selbst verliert, warum er seine Figuren über ihre Körperlichkeit findet, und was einen guten Regisseur ausmacht. Er verrät auch, exklusiv, einige Details über seinen neuen Film mit Robert Eggers: „Nosferatu“.

Darum geht es in seinem neuen Film „Inside“: Nemo (Willem Dafoe) ist Einbrecher und Kunstdieb, ein Meister seines Fachs. Als er in die Luxus-Wohnung eines Sammlers einbricht, gerät er in Not: Das Sicherheitssystem verriegelt alle Ein- und Ausgänge, Nemo ist eingesperrt in einem Smart Home über Manhattan, einem Gefängnis voller Kunst. Niemand kommt ihn holen, keine Komplizen, keine Polizei. Sein einzigartiges Talent hat nur noch ein Ziel: Überleben.

„Inside“ startet am 16. März im Verleih von SquareOne in den deutschen Kinos.