Sammy Hagar bezeichnet Van-Halen-Biografie als Blasphemie

Van-Halen-Fans können sich über Alex Van Halens Biografie mit Einblicken in die Band freuen. Bei Ex-Bandmitglied Sammy Hagar sieht das anders aus.

Lückenhafte Aufarbeitung

Der ehemalige Band-Sänger sieht besonders einen Aspekt des Buches als Beleidigung: Dass seine Zeit bei den Hard-Rockern nicht behandelt wird. Schlagzeuger Alex Van Halens Erzählung endet noch vor dem Abgang von Frontmann David Lee Roth im Jahr 1985, also vor Sammy Hagars Einstieg in die Band. In den Memoiren mit dem Titel „Brothers“ behandelt Alex Van Halen nämlich ausschließlich die ersten zwölf Jahre der Gruppe; neben Hagars Ära ignoriert der Text auch die kurze Zeit mit Gary Cherone am Mikrofon sowie die spätere Reunion mit Roth.

Gotteslästerung gegenüber Eddie Van Halen

Diese Version der Geschichte ist Sammy Hagar zufolge „Blasphemie“. Allerdings erhebt der Sänger sich nicht selbst in göttliche Sphären – er empfindet die Beleidigung dem verstorbenen Eddie Van Halen gegenüber. „Alex wird dem musikalischen Erbe seines Bruders nicht gerecht, wenn er die Nummer-1-Alben und mehr großartige Musik, die Eddie und ich zusammen – ohne Alex – geschrieben haben, ignoriert“, schrieb Hagar in den Sozialen Medien. „Diese zehn Jahre an Musik zu ignorieren, ist blasphemisch gegenüber dem musikalischen Handwerk, dem Songwriting und dem Vermächtnis seines Bruders.“

Sammy Hagar war von 1985 bis 1996 Teil von Van Halen, außerdem erneut von 2003 bis 2005. In dieser Zeit erschienen vier Alben – alle davon erreichten die Spitzenposition der US-Charts, was die Band sowohl davor als auch danach nicht mehr schaffte. Hagar ist sich nicht zu schade, auf diese Errungenschaft zu verweisen. Einem Kommentar folgend, puristische Fans sähen das Ende von Van Halen im Ende der ersten Roth-Zeit, schrieb Hagar: „Die Band hätte da enden können, mein Freund, aber stattdessen haben wir danach 50 Millionen Platten für ein Nummer-1-Album verkauft und dann für zehn Jahre weltweit in ausverkauften Stadien gespielt. Das ist nie wieder passiert.“

Sammy Hagar will Frieden schließen

Dabei kam doch auch Sammy Hagar mit Bandgründer Eddie Van Halen nicht immer auf einen grünen Zweig: Unstimmigkeiten zwischen dem Sänger und dem Ausnahmegitarristen führten zur Trennung – auch wenn die beiden sich vor Eddie Van Halens Tod im Jahr 2020 wieder versöhnten. Hagar jedoch betonte in einem Interview mit dem amerikanischen ROLLING STONE im November 2024, er wolle sich eines Tages auch wieder mit dessen Bruder Alex Van Halen vertragen. „Es steht auf meiner Liste, dass ich diesen Groll nicht mit ins Grab nehme, und ich will auch nicht, dass Al es mit ins Grab nimmt“, sagte er. „Ich verstehe, dass er wahrscheinlich nicht die ganze Ära in einem Buch hätte abhandeln können. Das wäre die Bibel geworden, das Wörterbuch, also vielleicht hat er ja Pläne für Band 2. Wer weiß?“

Unmissverständlich stellte er fest: „Ich will, dass wir Freunde sind. Ich will nicht in einer Band mit ihm spielen, das verlange ich gar nicht. Ich kann verstehen, dass er das nicht schafft. Sollte es ihm möglich sein, würde ich gern mit ihm spielen, aber das ist nicht mein Ziel. Ich will nur, dass wir wieder Freunde sind.“