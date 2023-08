„Pee-wee Herman“-Schauspieler Paul Reubens gestorben

Paul Reubens ist tot. Der US-amerikanische Schauspieler, der mit seiner Rolle als kindlicher Pee-wee Herman bekannt wurde, starb am 30. Juli 2023 im Alter von 70 Jahren in Los Angeles an Krebs.

Seine Erkrankung hatte er nicht öffentlich gemacht. Erst nach seinem Tod wurde sein letztes Statement auf seinen sozialen Netzwerken veröffentlicht. „Bitte nehmt meine Entschuldigung dafür an, dass ich mit dem, was ich in den letzten sechs Jahren durchgemacht habe, nicht an die Öffentlichkeit gegangen bin“, heißt es darin.

„Ich habe immer eine große Menge an Liebe und Respekt von meinen Freunden, Fans und Unterstützern gespürt. Ich habe euch alle so sehr geliebt und es genossen, für euch Kunst zu machen“, so seine letzten Worte an die Öffentlichkeit.

Offizielles Statement

In einem offiziellen Statement seines Umfelds heißt es: „Gestern Abend haben wir uns von Paul Reubens verabschiedet, einer Ikone unter den amerikanischen Schauspielern, Komikern, Autoren und Produzenten, dessen geliebte Figur Pee-wee Herman Generationen von Kindern und Erwachsenen mit seiner positiven Einstellung, seinem Humor und seinem Glauben an die Bedeutung von Freundlichkeit begeistert hat. Paul kämpfte jahrelang tapfer und privat gegen den Krebs, mit der ihm eigenen Hartnäckigkeit und seinem Witz. Als begabtes und produktives Talent wird er für immer im Pantheon der Comedy und in unseren Herzen als geschätzter Freund und Mann mit bemerkenswertem Charakter und großzügigem Geist weiterleben“.



Paul Reubens wurde am am 27. August 1952 geboren. Seine Anfänge feierte er mit der Live-Comedy-Gruppe The Groundlings. 1980 rief er die Bühnenshow „The Pee-wee Herman-Show“ ins Leben — mit riesengroßem Erfolg. Pee-wee Herman wurde zur Paraderolle für Reubens, er bekam eine eigene HBO-Show und verkörperte diese Bühnenpersona auch bei öffentlichen Auftritten und Interviews.