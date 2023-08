Zum Tod von Paul Reubens: So reagiert die Unterhaltungsbranche

Der Schauspieler Paul Reubens ist tot. Der 70-Jährige starb am 30. Juli in Folge einer Krebserkrankung, die er sechs Jahre lang geheim hielt. Bekannt wurde Reubens vor allen Dingen durch seine Kunstfigur „Pee-wee Herman“, die er u.a. in Tim Burtons Regiedebüt „Pee-wee’s Big Adventure“ verkörperte“.

Viele seiner ehemaligen Kollegen:innen aus der US-amerikanischen Unterhaltungsbranche drückten auf ihren Social-Media-Profilen ihre Trauer aus.

„Paul Reubens war wie kein anderer“

Auf X, ehemals Twitter, sprach der Late-Night-Talker und Comedian Jimmy Kimmel seine Bewunderung für Reubens aus: „Paul Reubens war wie kein anderer – ein brillanter und origineller Komiker, der Kinder und deren Eltern gleichermaßen zum Lachen brachte. Er vergaß nie einen Geburtstag und teilte sein aufrichtiges Vergnügen am Rumalbern mit allen Menschen, die er traf. Meine Familie und ich werden ihn vermissen.“

Auch der Standup-Comedian und Schauspieler Dane Cook, der mit Paul Reubens zusammenarbeitete, drückte seine Trauer aus: „[Er] war so ein talentierter Künstler und ein so netter Mensch. Er brachte so viel Freude zu den Menschen über all die Jahre als Pee Wee, meine Schwester und ich liebten diese Figur. Ich hatte das Privileg mit ihm in einem Film arbeiten zu dürfen, und er war genau so wundervoll im echten Leben wie auf der Leinwand […]“

Die kanadische Singer-Songwriterin k.d. lang zollte Reubens ebenso Tribut. Lang trat 1988 an seiner Seite in „Christmas at Pee-wee’s Playhouse“ auf. „Süße Wiedergeburt süßer Mann. Wundervolles, glückliches Ding. Ich liebe dich“, heißt es auf ihrem X-Account.

Ein weiterer Prominenter, der seine Trauer über Paul Reubens zum Ausdruck brachte, ist der Komiker, Autor und ehemaliger Late-Night-Talker Conan O’Brien: „Kein Tweet kann die Magie, Großzügigkeit, das Künstlertum und die Hingabe zum Rumalbern von Paul Reuben einfangen. Alle die ich kannte, bekamen zahllose Nonsens-Memes von Paul zum Geburtstag geschickt, und ich meine ALLE. Sein surrealer Humor und unnachgiebige Herzlichkeit waren ein Geschenk für uns. Verdammt, das tut weh.“