Scott Walker ist tot

In den Sechzigern als Mitglied der Popband The Walker Brothers bekannt geworden, wandte sich der Eigenbrödler Scott Walker auf seinem Solowerk kargen, düsteren Klanggemälden zu. Auch in seinen Texten geht es um verworrene Dinge - ermordete Diktatoren, Pier Paolo Pasolini oder den tote Zwillingsbruder von Elvis. Definitiv nichts für Langsamdenker!

Foto: 4AD. All rights reserved.