Seit Mitte August ist die lange Wartezeit endlich vorüber und die zweite Staffel von „Mindhunter“ ist auf Netflix erschienen. Zwei Jahre mussten sich Fans gedulden – und wenn es schlecht läuft, wird die Wartezeit auf die Fortsetzung nicht kürzer. Aus diesem Grund haben wir für Sie Serien gesammelt, die sich als Ersatz eignen.

Wer zu denjenigen zählt, die „Mindhunter“ noch nicht gesehen haben, können sich freuen. Folgende Geschichte wartet: Den FBI-Agent Holden Ford plagt die traurige Wahrheit. Das FBI hat Ende der 70er-Jahre noch immer keinen Schimmer, wie Serienkiller ticken, wie deren Köpfe funktionieren. De facto existiert der Begriff „Serienkiller“ noch nicht einmal. Ford schließt sich mit dem zunächst skeptischen Bill Tench zusammen. Gemeinsam beginnen sie, die Kriminalpsychologie zu revolutionieren.

True Detective

Mittlerweile gibt es drei Staffeln von „True Detective“, drei Geschichten wurden erzählt und abgeschlossen. Jede Staffel hat einen eigenen Cast und spielt in einem komplett anderen Setting. Zuerst klärt Matthew McConaughey als Detective Rust Cohle gemeinsam mit seinem Partner Marty Hart den Mord an einer Prostituierten auf. Der Fall zieht sich über mehrere Jahrzehnte. Nach abgeschlossener Staffel erhalten Themen wie Korruption und Kidnapping tragende Rollen in den folgenden, im Vergleich zur ersten etwas schwerfälliger konzipierten Staffeln.

The Following

Ein Serienmörder nimmt die Werke des bedeutenden Schriftstellers Edgar Allen Poe zur Hand und lässt sich von ihm zu seinen diabolischen Morden an einigen seiner Studentinnen inspirieren. Der FBI-Agent Ryan Hardy bringt ihn endlich hinter Gitter. Doch Joe Carrolls Unwesen findet damit kein Ende. Der Häftling nutzt das Internet, um außerhalb des Gefängnisses gleich einen kompletten Kult an Serienkillern zu gründen. Und die beginnen bald, Morde in Carrolls Namen zu begehen.

Broadchurch

Der Mord an einem kleinen Jungen erschüttert einen verschlafenen Küstenort. Nach und nach werden mehrere Dorfbewohner von den Ermittelnden Ellie Miller und Alec Hardy verdächtigt, Danny getötet zu haben. Das Vertrauen der Dorfgemeinde beginnt zu bröckeln. Die Serie erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter mehrere BAFTA-Awards. Außerdem: Der isländische Multiinstrumentalist Ólafur Arnalds sorgte für die Musik.

Aquarius

Nachdem wir einen Angriff auf das örtliche Kino gestartet haben, um Quentin Tarantinos Streifen „Once Upon A Time In Hollywood“ zu bezeugen, konnten wir anschließend einfach nicht genug bekommen, von dieser 60er-Ästhetik, von dieser Thematik. Nachschub muss her: Der kommt in Form der Serie „Aquarius“, die in zwei Staffeln die Geschichte von LAPD-Sergeant Sam Hodiak erzählt, der sich auf die Suche nach der vermissten Emma Karn begibt. Bald stoßen die Ermittler auf eine Hippie-Kommune um Charles Manson, die schnell immer sektenartiger und rassistischer wird. In der Hauptrolle David Duchovny.

Mad Men

Wem besonders die Inszenierung von „Mindhunter“ gefallen hat, sollte einen Blick auf „Mad Men“ werfen. Ideengeber ist Matthew Weiner, der als Produzent und Autor für „Die Sopranos“ bekannt wurde. Nahezu detailversessen erschafft er eine Serienlandschaft im Stil der 60er-Jahre, die nach Ende der Serie 2015 teilweise in Museen ausgestellt wurde. Inmitten detailreicher Retro-Requisiten wird die Geschichte des Werbefachmanns und Frauenhelds Don Draper erzählt. Die Serie beleuchtet seine Rolle als ehrgeiziger Unternehmer, aber auch sein bröckelndes Familienleben, seine zahlreichen Affären. Gleichzeitig wird die Geschichte im Kontext der gesellschaftlichen Gegebenheiten der 60er-Jahre dargestellt – folglich spielt das Erstarken der Frau eine tragende Rolle.

