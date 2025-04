Seth MacFarlane veröffentlicht nie zuvor gehörte Sinatra-Arrangements

Seth MacFarlane, der Schöpfer von „Family Guy“, bringt ein neues Album heraus, das noch nie gehörte Arrangements von Frank Sinatra enthält. Das Album mit dem Titel „Lush Life: The Lost Sinatra Arrangements“ umfasst 12 bisher unaufgenommene Stücke, die MacFarlane in der riesigen musikalischen Sammlung von Sinatra entdeckte. Dies war möglich, nachdem Sinatras Tochter Tina ihm Zugang zur Bibliothek ihres Vaters verschaffte.

Das Album wird am 6. Juni veröffentlicht und stellt eine Sammlung von Arrangements dar, die Sinatra von seinen langjährigen musikalischen Partnern Nelson Riddle, Billy May und Don Costa auf den Leib geschrieben wurden. MacFarlane nahm die neuen Versionen in den Skywalker Sound Studios von George Lucas in Kalifornien auf. Dabei arbeitete er mit einem 70-köpfigen Orchester unter der Leitung des britischen Dirigenten John Wilson.

Sinatras Liebe zu Musikalischen Arrangements

Was Sinatra von anderen Künstlern seiner Zeit unterschied, erklärte MacFarlane in einem Gespräch mit „Variety“: „Was besonders an dem ist, was diese [Arrangeure] gemacht haben, und was einzigartig an Sinatras Rolle dabei ist, ist, dass es mit Ausnahme von Nat King Cole wohl keinen anderen Sänger aus dieser Ära gab, der die Bedeutung eines Arrangements so gut verstand wie Sinatra“, so der „Family Guy“-Schöpfer.

MacFarlane hob hervor, dass Sinatra nicht nur als Sänger herausragte, sondern auch als jemand, der die Bedeutung von Arrangements für die musikalische Wirkung verstand: „Er hatte wirklich eine Liebe zu den Arrangements – er verstand, wie sie eine Stimme erheben konnten. Was wirklich aufschlussreich ist, ist, wenn man die Stimme herausnimmt und nur die Arrangements hört. Was man hört, ist eine Kunstfertigkeit, die in der populären Musik vor und nach ihm unerreicht ist. Diese Arrangements allein, unabhängig vom Gesangsteil, waren wirklich hohe musikalische Kunst.“

MacFarlane und Sinatras Erbe

MacFarlane hat im Laufe der Jahre immer wieder seine Zuneigung zu Sinatra und dessen Musik gezeigt, insbesondere in „Family Guy“. In Episoden wie „Roads to Vegas“ und „Brian Sings and Swings“ fanden Swing-Musik und Sinatra-Hommagen ihren Platz. Auch als Brian Griffin, die sprechende Hundfigur, ließ MacFarlane oft sein Talent für Sinatra-ähnliche Gesangsnummern in die Serie einfließen.

Darüber hinaus verband MacFarlane eine enge Freundschaft mit Sinatras Sohn Frank Jr., der mehrfach in der Show auftrat. „Er hat ab und zu bei Family Guy mitgemacht und wurde ein guter Freund der Show“, sagte MacFarlane. Diese Beziehung führte dazu, dass MacFarlane auch Zugang zu Sinatras umfangreicher Musikbibliothek erhielt, als Frank Jr. verstarb und die Verantwortung an seine Schwester Tina überging.

Sinatras Tochter lobt MacFarlanes Engagement

Tina Sinatra, die Tochter von Frank Sinatra, äußerte sich ebenfalls zu diesem besonderen Projekt und lobte MacFarlane in einer Erklärung an „Variety“: „Seths Interesse und Wissen über die Musik meines Vaters sind grenzenlos. Mit Arrangements der Meister Nelson Riddle, Billy May und Don Costa können wir uns nur fragen, warum diese Lieder nie produziert wurden. Dank Seth können wir nun diese verlorenen Sinatra-Arrangements genießen.“

Inmitten der Vorfreude auf das neue Sinatra-Album gab MacFarlane kürzlich bekannt, dass er „keinen guten Grund“ sehe, „Family Guy“ in naher Zukunft zu beenden. Die Show feierte kürzlich ihr 25-jähriges Jubiläum, und Fans konnten zum ersten Mal die originale Pilotfolge der Serie sehen, die früher nur als Bonusinhalt auf einer DVD zu finden war.

Abseits von „Family Guy“ arbeitet MacFarlane derzeit als Mitproduzent des Reboots von „The Naked Gun“, in dem Liam Neeson die Hauptrolle spielt. Der Film wird am 8. August in den britischen Kinos erscheinen. Martin Scorsese plant laut „Variety“ ein Biopic mit Leonardo DiCaprio als Frank Sinatra, bereits seit 2024 – weitere Details zur Besetzung oder zum Drehstart sind bislang jedoch nicht bekannt.